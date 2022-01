Accident pe A2 / Cinci persoane au fost ranite dintre care doua au fost duse la spital | FOTO

Doua persoane au fost transportate la spital iar alte trei au fost monitorizate la fata locului in urma unui accident care a avut loc sambata pe Autostrada A2 la statia de taxare, accident in care au fost implicate doua autoturisme. Conform ISU Ialomita, din evenimentul rutier, in urma impactului dintre doua autoturisme, au rezultat cinci victime constiente din care una incarcerata. La locul interventiei s-au deplasat de urgenta, doua echipaje din cadrul Statiei de pompieri Fetesti, cu o ... citeste toata stirea