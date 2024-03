C. Birca: Pastram puterea de cumparare si sustinem productia autohtona!

Plafonarea, timp de trei luni, a adaosului comercial la mai multe produse agricole si alimentare, precum laptele, faina, zaharul, ouale sau fructele a intrat in vigoare la final de iulie 2023 si ar fi expirat pe 28 octombrie. O prima prelungire a acestui termen a fost stabilita, in toamna trecuta, pentru final de ianuarie 2024, iar printr-o ordonanta de urgenta aparuta in ultima zi de ianuarie, s-a stabilit prelungirea aplicarii acestei masuri pana la 31 martie 2024.Deputatul PSD de Calarasi, ... citește toată știrea