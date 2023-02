Calarasi, Giurgiu si Teleorman, consortiu pentru invatamant dual integrat

Judetul si municipiul Calarasi, alaturi de judetele Giurgiu si Teleorman, impreuna cu alte entitati si institutii publice sau private, au pus bazele primului consortiu pe educatie, pentru invatamant dual integrat, organizat in regiunea Sud Muntenia."Consortiul pentru invatamant dual integrat" are drept scop asigurarea formarii profesionale de calitate a elevilor si studentilor, in vederea obtinerii unei calificari si, ulterior, a unui loc de munca stabil si bine platit.Prin acest proiect se ... citeste toata stirea