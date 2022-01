Judetul Calarasi a trecut in scenariul rosu. Infectarea creste, vaccinarea bate pasul pe loc

Judetul Calarasi a trecut in scenariul rosu, cu o incidenta de 3,06/1.000 de locuitori, dupa ce miercuri, 26 ianuarie, s-au inregistrat 181 de cazuri noi de infectare cu SARS CoV-2. La nivel national, in ultimele 24 de ore a fost inregistrat cel mai mare numar de infectari din pandemie.Astfel, 34.255 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 14.570 mai mult decat in ziua anterioara au fost raportate miercuri, 26 ianuarie.Un numar de 4.375 dintre cazurile noi din ... citeste toata stirea