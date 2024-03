N. Cionoiu: In 2023 am avut cele mai mari investitii nete in economie de dupa Revolutie: 38,3 miliarde euro

Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 189,3 miliarde de lei in 2023, in crestere cu 16,6%, comparativ anul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate marti.Cele mai multe investitii au fost realizate in lucrari de constructii noi, cu un total de 114,2 miliarde de lei in primele zece luni. O suma de 58,5 miliarde de lei a fost directionata catre utilaje si mijloace de transport, iar 16,5 miliarde lei catre alte cheltuieli.Senatorul PSD de ... citește toată știrea