Palatul Prefecturii Calarasi a primit finantare de la Ministerul Dezvoltarii pentru reabilitare

La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta din 7 septembrie a.c., indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea si modernizarea Centrului socio-cultural (fostul Palat Administrativ) din Calarasi.Imobilul, construit in anul 1895-1896, este un ansamblu monument istoric de importanta nationala cuprins in Lista Monumentelor Istorice. Intrucat acesta se regaseste in zona centrala a municipiului Calarasi, se impune administrarea si punerea in valoare a ... citeste toata stirea