Superstitii de Lasatul Secului, ziua care anunta intrarea in Postul Pastelui. Ce e bine sa faci ca sa ai spor

Lasatul Secului de branza, sarbatorit duminica, 6 martie, cu o zi inainte de intrarea in Postul Pastelui, reinvie traditii pastrate cu sfintenie de-a lungul timpului. Este ziua in care se fac placinte cu branza dulce si se dau soacrei pentru a fi imbunate, iar tinerii aprind focuri uriase pentru alungarea duhurilor rele. Credinciosii ortodocsi praznuiesc duminica, 6 martie, Lasatul Secului, una dintre cele mai importante sarbatori inainte de intrarea in marele post al Pastelui. Inceput de an ... citeste toata stirea