Sedinta de apreciere pentru leu

Sirul de licitatii de titluri de stat din aceasta saptamana a ridicat nivelul ofertei de valuta din piata locala si a protejat leul fata de euro.Cursul euro a scazut marginal de la 4,9036 la 4,9022 lei. Cotatiile euro au scazut in Asia dimineata pana la 4,893 lei, iar tranzactiile locale se realizau in culoarul 4,898 - 4,904 lei.Decizia de luna trecuta a BNR de a renunta la controlul strict al lichiditatii din piata monetara are ca efect scaderea indicilor ROBOR. Pe de alta parte, controlul ... citeste toata stirea