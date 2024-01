Echipa-revelație de la Campionatul European de handbal "a lovit" și în meciul cu țara gazdă, Germania

Campionatul European de handbal din Germania continuă cu meciurile din grupele principale.

În partidele disputate sâmbătă în Grupa I, Franța a învins Islanda cu 39-32, Ungaria a trecut de Croația, 29-26, iar Germania a făcut doar egal cu Austria, 22-22.

Austria este revelația acestui Campionat European. După ce a învins România și a făcut egal cu Spania și Croația, Austria s-a calificat în grupa principală, unde a bătut Ungaria cu 30-29 și acum a făcut egal cu țara gazdă.

De altfel, Austria a fost foarte aproape să bată Germania, având la un moment dat 21-17 pe tabelă. Susținuți de 12.000 de fani la Koln, jucători germani au reușit totuși să smulgă un egal.

Formația lui Ales Pajovic este în continuare în cărțile calificării în semifinale. În clasamentul grupei, Franța are 6 puncte, Ungaria și Austria câte 4, Germania 3, Croația 1 și Islanda 0.

Austria are still 𝐔𝐍𝐃𝐄𝐅𝐄𝐀𝐓𝐄𝐃 at the #ehfeuro2024 ! 🔥 #heretoplay @HandballAustria pic.twitter.com/wXSYKKE8OG

𝐈𝐍𝐒𝐓𝐀𝐍𝐓 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐈𝐂! Germany and Austria draw in a game for the ages in Cologne 🫨🔥

🌟 𝐆𝐫𝐮𝐧𝐝𝐟𝐨𝐬 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡: Constantin Möstl 🌟#ehfeuro2024 #heretoplay @DHB_Teams @HandballAustria pic.twitter.com/ABmv3wqhzP