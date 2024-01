Ce l-a impresionat pe cel mai bun jucător al României în primul meci de la Europene: ”Experiență unică”

Portarul echipei naţionale de handbal a României, Ionuţ Iancu, a declarat, vineri seara, după înfrângerea cu 31-24 în faţa Austriei, în meciul de debut la Campionatul European - EHF EURO 2024 din Germania, că este foarte greu să câştigi când ratezi atât de mult.

"A fost un meci foarte tare. Dacă nu luam acele eliminări poate meciul era altfel. Dar ăsta este handbalul, am greşit. Cu atât de multe ratări e foarte greu să câştigăm un meci. Noi am crezut în noi tot meciul, dar când vin atât de multe ratări şi suntem prinşi apoi pe contraatac e foarte greu. Mai avem de muncit. A fost însă o experienţă unică să fim la un Campionat European după o pauză de 28 de ani, cu atât de multă lume în tribune. Eu nu am mai jucat cu un public aşa de numeros. Nu am avut emoţii, doar că mi-am dorit foarte mult să câştigăm", a spus Iancu, care a fost cel mai bun jucător al României.

Colegul său de echipă, Vlad Rotaru, a pus eşecul pe lipsa de concentrare din finalul partidei.

"Din păcate nu s-a încheiat meciul cum ne-am fi dorit. Am făcut anumite greşeli la care ne aşteptam într-un fel sau altul. Nişte greşeli în apărare pe care nu trebuia să le facem. Lipsa de concentrare pe finalul meciului ne-a costat. Însă mergem înainte, vom încerca să facem meciuri mai bune", a spus Rotaru.

"La ratări nu cred că este vorba despre neîncredere, cred că este un pic de lipsă de experienţă internaţională pe care noi nu o prea avem. Pentru că avem o echipă destul de tânără şi este un pic normal. Austria este o echipă bună şi a dovedit asta azi. Noi trebuie să muncim şi să facem meciuri mai bune", a adăugat handbalistul primei reprezentative.

Naţionala României a fost învinsă de Austria cu scorul de 31-24 (15-14), vineri seara, la Mannheim, la debutul său în Grupa B a Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2024 din Germania.

În celălalt meci al grupei, Spania va înfrunta Croaţia (Mannheim, 21:30).

În următoarele partide, România va întâlni Spania (14 ianuarie) şi Croaţia (16 ianuarie). Spania este vicecampioana europeană din 2022, Austria a învins România în ambele meciuri din preliminarii, cu 36-32 şi 35-30, iar Croaţia a fost vicecampioană în 2020. Spania a cucerit două titluri continentale, în 2018 şi 2020.

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în grupele principale.

România nu se mai calificase la un Campionat European din 1996, când se clasa pe locul 9, iar la tragerea la sorţi a făcut parte din a patra urnă valorică. Pentru România este doar a treia participare la Campionatul European, la prima (1994) încheind pe locul 11.