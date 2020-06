Proiect la cheie pentru energie produsa de un sistem fotovoltaic? Aici este raspunsul!

Ziare.

com

Romania este o tara avantajata din punct de vedere al energiei solare, cu peste 210 zile insorite pe an, astfel incat oamenii pot beneficia din plin de acest tip de energie. Celor care nu cunosc foarte multe detalii despre aceasta resursa de energie verde, specialistii le ofera oportunitatea unui proiect la cheie.Acesta este un avantaj important, avand in vedere ca obtinerea unui astfel de proiect determina ca toti cei care sunt preocupati de binele mediului inconjurator si care vor sa economiseasca la factura de electricitate sa o poata face fara a depune efort pentru a concepe singuri proiecte sustenabile.Un panou fotovoltaic este un dispozitiv al carui principal rol este de a colecta energia solara si de a o transforma in energie electrica, gratie celulelor fotovoltaice care capteaza energia solara si o transforma in mod simplu in electricitate.Principala preocupare a celor care urmaresc sa implementeze sisteme fotovoltaice nu este modul de functionare al panourilor fotovoltaice, ci modul de instalare, cat dureaza toata operatiunea, ce implica din punct de vedere al costurilor si nu numai.Specialistii vor pregati intregul proiect la cheie si ii vor ajuta pe clienti sa obtina finantarea acestuia din fonduri nerambursabile. In plus, clientii vor beneficia de o garantie de 25 de ani pentru puterea panoului de 80%, de 5 ani pentru panouri, de 5 ani pentru un invertor cu raza extinsa si de o garantie de 2 ani pentru lucrarea de montaj.Echipa detine experienta si expertiza in domeniu si va pregati proiectul in conformitate cu cerintele si posibilitatile locale, colaborand cu furnizori cu experienta in domeniu.Practic, atributiile clientilor sunt reduse, deoarece specialistii se vor ocupa de intregul proiect de la A la Z, garantand calitate si profesionalism. Mai mult decat atat, specialistii vor cumpara surplusul de energie, conform reglementarilor in vigoare. Intreaga oferta include serviciile conexe si furnizarea intregii tehnologii.Atributiile clientilor se rezuma la oferirea unor informatii relevante pentru proiect: tipul si locatia proprietatii, dimensiunile si tipul acoperisului, profilul de consum dar si consumul anual inregistrat de tehnologia pe care o detin. Pe baza informatiilor, clientii vor beneficia de o oferta orientativa si de o analiza financiara aproximativa a sistemului de panouri.Ulterior, dupa acceptarea ofertei, clientii vor fi contactati si li se va propune o solutie specifica. Specialistii vor pregati o oferta personalizata, urmand sa se intalneasca cu clientii pentru a semna contractul. Ulterior va fi intocmit dosarul de aplicare pentru obtinerea de fonduri nerambursabile. Toate demersurile necesare vor fi sustinute de specialisti cu experienta. In final, se va efectua instalarea sistemului propriu-zis si se va asigura conectarea la reteaua de distributie.In sprijinul consumatorilor care doresc sa isi instaleze panouri fotovoltaice AFM a initiat in 2019 programul de finantare numit "Casa Verde Fotovoltaice". In momentul de fata programul este in derulare, etapa de inscriere a dosarelor s-a incheiar iar acestea sunt analizate pentru a fi evaluate cu scopul acordarii finantarii.