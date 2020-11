Usi de garaj rezidentiale si usi industriale sectionale - solutii moderne pentru casa si pentru business

Online se pot gasi in aceasta perioada promotii la usi de garaj rezidentiale si industriale la Paticlic SRL , firma de distributie si montaj sisteme de automatizare rezidentiale si industriale cu experienta de 14 ani pe piata de specialitate. Spre exemplu, se pot comanda usi de garaj ieftine pentru fiecare casa, stil si buget, acum cu reducere de 30% fata de preturile standard. Preturi prietenoase sunt propuse si la gama de usi industriale sectionale, inclusiv usi rezistente la foc cu reale proprietati pentru stoparea incendiului.Pe segmentul de usi de garaj pentru case, vile sau blocuri noi, exista modele de usi de garaj sectionale si usi de garaj tip rulou. Se poate alege o anumita varianta in functie de proiectul pentru care se face comanda, 100% conform cerintelor clientului. Acesta opteaza pentru anumite culori, texturi ale materialelor, alte elemente speciale de design, astfel incat usile de garaj sa se potriveasca inclusiv din punct de vedere estetic cu locuinta in ansamblu. Usile de garaj se pot realiza in orice dimensiune si se pot accesoriza in functie de preferinte."Ai posibiliatea sa utilizezi la maximum spatiul din fata si din interiorul garajului, fara probleme. Oferta cuprinde usi de garaj sectionale si tip rulou, cu actionare manuala sau automata (cu telecomanda). Acestea pot fi la randul lor dotate cu usi pietonale si ferestre sau panouri vitrate. Chiar daca drumul de acces spre garaj este foarte mic sau daca exista probleme de spatiu al garajului in sine, modul de proiectare al usilor va rezolva astfel de provocari pentru utilizator", spun cei de la patidoors.ro.Usile de garaj moderne pot fi realizate dintr-o gama de peste 40 de tipuri de panouri. Difera culorile, dar nu numai. Usile se pot monta la orice fel de garaj din punct de vedere al dimensiunii, variantele premium se pot comanda pe dimensiunea dorita (cea proiectata de arhitect). Ca optiune suplimentara, producatorii ofera posibilitatea personalizarii cu insertii de inox. Din punct de vedere al garantiei in utilizare, fisa tehnica a produselor mentioneaza, in functie de model, pana la 25.000 de cicluri de functionare. In practica, acest lucru inseamna o durata de folosire ce poate depasi 20 de ani.Pentru mediul industrial exista solutii complete, usi metalice sectionale pentru inchiderea spatiilor industriale, cu sistem actionat manual sau electric, din telecomanda. Usile industriale sectionale sunt concepute pentru spatii cu deschideri mari, usi pentru hale, usi metalice sectionale pentru service-uri auto, usi pentru garaje si depozite sau pentru diverse alte medii de utilizate profesionala. Sistemul de siguranta cu celule fotoelectrice poate fi foarte util, iar o optiune aleasa de unii clienti este dotarea cu arcuri de torsiune sau de tractiune, garantate 100.000 de cicluri de functionare.Pentru domeniul industrial se pot alege usi industriale sectionale cu sistem de culisare standard, usi sectionale cu sistem de culisare Standard-Lift-Rear, usi industriale cu sistem de culisare Low-Headroom-Front, usi metalice industriale cu sistem de culisare Low-Headroom-Rear RM (LHR-RM), usi sectionale industriale Follow-The-Roof, usi industriale cu sistem de culisare High Lift, usi industriale HL + FTR (High Lift + Follow The Roof), usi sectionale industriale Vertical Lift.