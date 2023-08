Supriză mare în turneul de tenis de la Toronto: cum a fost păcălit numărul 3 ATP

Tenismanul norvegian Casper Ruud, numărul 3 mondial, nu a reuşit să treacă de faza optimilor de finală la turneul ATP Masters 1.000 de la Toronto (Canada), dotat cu premii de 6,6 milioane de dolari, fiind învins în trei seturi, 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/4), de spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, într-o partidă disputată joi.

Jucătorul iberic, ocupantul locului 37 în clasamentul ATP, îl eliminase în turul precedent pe germanul Alexander Zverev, campionul olimpic en titre. Următorul său adversar va fi americanul McKenzie McDonald, care a dispus cu 6-3, 6-3 de veteranul canadian Milos Raonic.

Tot joi, spaniolul Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, a avut nevoie de trei seturi şi două tiebreak-uri pentru a trece de polonezul Hubert Hurkacz, în faţa căruia s-a impus cu 3-6, 7-6 (7/2), 7-6 (7/3), după 2 ore şi 38 minute de joc.

Alcaraz (20 de ani) a obţinut a 49-a sa victorie în 53 de meciuri disputate de la debutul acestui sezon, pe parcursul căruia a cucerit şase titluri. El îl va înfrunta în sferturile de finală pe americanul Tommy Paul, învingător cu 6-3, 6-2 în duelul cu compatriotul său Marcos Giron.

Rusul Daniil Medvedev, favoritul numărul doi, a acces la rândul său în sferturi, după ce a dispus în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, de italianul Lorenzo Musetti, cap de serie numărul 16.

Medvedev va juca pentru un loc în semifinale cu australianul Alex De Minaur, care a trecut în trei seturi, 7-6 (9/7), 4-6, 6-1, de americanul Taylor Fritz (nr.8).

Rezultate - optimi de finală:

Gael Monfils (Franţa) - Aleksandar Vukic (Australia) 6-4, 6-4

Mackenzie McDonald (SUA) - Milos Raonic (Canada) 6-3, 6-3

Alejandro Davidovich Fokina (Spania) - Casper Ruud (Norvegia/N.3) 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/4)

Alex De Minaur (Australia) - Taylor Fritz (SUA/N.8) 7-6 (9/7), 4-6, 6-1

Daniil Medvedev (Rusia/N.2) - Lorenzo Musetti (Italia/N.16) 6-4, 6-4

Carlos Alcaraz (Spania/N.1) - Hubert Hurkacz (Polonia/N.15) 3-6, 7-6 (7/2), 7-6 (7/3)

Jannik Sinner (Italia/N.7) - Andy Murray (Marea Britanie), forfait Murray din cauza unei accidentări

