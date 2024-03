A luat mingea de la centru și s-a dus cu ea în poartă! Cum s-a marcat cel mai rapid gol într-un meci internațional VIDEO

Austriacul Christoph Baumgartner a marcat sâmbătă, în secunda şase a partidei amicale cu Slovacia, cel mai rapid gol înregistrat în fotbalul internaţional, relatează Reuters.

Jucătorul în vârstă de 24 de ani a sprintat de la centrul terenului şi a trecut de trei adversari înainte de a trimite mingea în plasă un şut din afara careului.

În timp ce suporterii slovaci priveau neîncrezători, austriecii din tribună au sărbătorit, iar mijlocaşul lui RB Leipzig a fost înconjurat de coechipierii săi entuziasmaţi.

Golul a venit mai devreme decât cel înscris de Lukas Podolski pentru Germania împotriva Ecuadorului, în 2013. Atunci, mingea a ajuns în poartă după şapte secunde de joc.

CHRISTOPH BAUMGARTNER OPENED THE SCORING IN THE FIRST 6 SECONDS WITH THIS SENSATIONAL COAST TO COAST GOLAZO!!!!pic.twitter.com/zNComp0CkN