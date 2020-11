Redeschiderea circulatiei feroviare pe podul de peste raul Arges, intre Vidra si Comana, va costa peste 655 milioane lei

Durata de executie este de doi ani.Linia de cale ferata Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera este parte a retelei centrale TEN-T si a fost identificata si definita ca linie de cale ferata conventionala care trebuie modernizata. Linia de cale ferata Bucuresti Nord - Giurgiu Nord este prima linie infiintata in Romania si este situata pe ruta Coridorului IX Pan - European (Helsinki - Vyborg - Sankt Petersburg - Pskov - Gomei - Kiev - Ljubashevka - Chisinau - Bucuresti - Dimitrovgrad - Alexandropoulis), parte componenta a retelelor AGC, AGTC si T.E.R."Obiectivele primordiale ale investitiei, obiective ce definesc atat necesitatea, cat si oportunitatea investitiei, sunt: redeschiderea circulatiei feroviare intre Bucuresti, capiatala Romaniei si orasul de granita Giurgiu, ce detine un important port pe fluviul Dunarea, pe traseul Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera; atragerea calatorilor si a transportatorilor de marfuri, de la traficul auto catre traficul feroviar, pe ruta c.f. Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera", arata nota de fundamentare.Finantarea obiectivului de investitii se va face din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, din veniturile proprii ale Companiei Nationale de Cai Ferate CFR, precum si alte surse legal constituite in limita sumelor prevazute anual cu aceasta destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii."Prin realizarea acestui obiectiv de investitii de utilitate publica de interes national se va asigura: o legatura rapida intre Bucuresti si Giurgiu - Frontiera, cu efecte benefice pe toate planurile (reducerea aglomerarilor, a poluarii si a consumului de carburanti, scaderea timpului de transport pentru calatori si marfuri etc.); ocuparea si atragerea fortei de munca pe perioada executiei lucrarilor; atragerea transportului international de marfuri; crearea unei rute de cale ferata modernizata pentru transportul de calatori", spun autorii proiectuluiOdata cu redeschiderea circulatiei vor fi create facilitati de transport mai rapid intre localitati si incurajarea utilizarii transportului feroviar in locul transportului rutier.Linia CF Bucuresti Nord - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera este o linie importanta, in cadrul retelei de cale ferata din Romania, deoarece preia traficul international european de pe cele doua coridoare centrale de pe teritoriul Romaniei si face legatura intre Coridorul Rhin - Dunare (fostul Coridor IV) si tarile din sud-estul Europei (Bulgaria, Grecia, Turcia), prin traversarea Dunarii pe Podul Prieteniei, in sectorul de granita dintre Romania si Bulgaria.Starea tehnica a liniei este precara, din cauza subfinantarii lucrarilor de intretinere si reparatii.Viteza maxima permisa de geometria actuala a traseului pentru trenurile de calatori/marfa este de 100/60km/h pe tronsonul Jilava - Giurgiu Nord.Localitatile de pe linia 103 nu au in prezent o conexiune feroviara directa catre Bucuresti. Timpii de parcurs, pe ruta Giurgiu - Bucuresti, sunt mult crescuti datorita rutei ocolitoare prin Videle.Trenurile rapide dintre Bucuresti si frontiera romano - bulgara care treceau prin Giurgiu Nord au fost deviate prin statia CF Videle, crescand astfel considerabil timpul parcurs de trenuri pana la frontiera cu Bulgaria.Astfel, transportul de marfuri a pierdut clienti importanti si categorii de materiale transportate in mod traditional pe calea ferata. Criza economica din ultimii ani a adus si mai multe scaderi. Intarzierile trenurilor de marfa, durata lunga si incerta a transportului si costurile ridicate au dus la scaderi masive ale volumului de marfuri transportate pe calea ferata. Transportul feroviar are o cota de piata sub 40% pentru volumul marfurilor transportate. Aceasta scadere a ponderii transportului feroviar se incadreaza in tendinta existenta la nivelul Uniunii Europene, unde volumele de marfa, transportate pe cale rutiera, au fost de aproximativ cinci ori mai mari decat cele inregistrate de transportul feroviar. Trebuie mentionat faptul ca 70% din bunurile transportate pe calea ferata, in Europa de Est, sunt doar in tranzit sau sunt destinate importului/ exportului.Persistenta acestei situatii conduce la o distributie inegala a traficului, in urma careia rezulta cresteri ale aglomeratiei, in special pe coridoarele principale trans-europene si in orase, mai arata proiectul.