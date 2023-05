Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, a explicat de ce rămâne sub comanda lui Gigi Becali

Elias Charalambous are 5.000 de euro salariu FOTO facebook

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, vineri, în conferinţa de presă de dinaintea partidei cu FC Rapid, ultima a sezonului, că deşi au pierdut titlul, jucătorii săi au realizat ceva extraordinar, făcând referire la parcursul foarte bun al formaţiei roş-albastre în partea a doua a sezonului Superligii.

"Urmează ultimul meci al sezonului. Ne-am fi dorit ca acesta să se desfăşoare altfel (n.r. - cu titlul pe masă), dar, din păcate, nu va fi aşa din cauza a ceea ce s-a întâmplat în etapa trecută (n.r. - înfrângerea cu Farul Constanţa). Dar noi ne dorim să terminăm bine sezonul, cu o victorie. Vrem asta pentru jucători, pentru suporteri. Pentru mine cei mai importanţi sunt jucătorii. Sunt mândru că lucrez cu ei. Iar ei la rândul lor ei trebuie să fie mândri de ceea ce au realizat până acum, pentru că lumea nu se aştepta ca ei să ajungă la momentul acesta (n.r. - să se lupte pentru titlu până în penultima etapă). Toată lumea trebuie să aprecieze ceea ce s-a realizat aici. Campionatul s-a pierdut într-un meci. Iar într-un meci sunt două echipe, însă doar una poate câştiga. Ceea ce au realizat aceşti jucători este extraordinar. Să nu uităm unde am început şi unde terminăm", a precizat Charalambous.

"În fotbal poţi să câştigi sau poţi să pierzi. Sigur, ne doream să câştigăm, dar asta e viaţa. Mergem înainte, jucătorii sunt profesionişti şi sunt motivaţi de adversarul de mâine. Acum trebuie să ne gândim la viitor, la ziua următoare, la cum putem să îmbunătăţim lucrurile, pentru că trebuie să învăţăm din greşeli", a adăugat tehnicianul.

Charalambous a menţionat că îşi doreşte să continue în funcţia de antrenor la FCSB, dar a subliniat că decizia finală aparţine patronului Gigi Becali.

"Am decis să rămân în continuare pentru următorul sezon. De ce să nu iau în considerare să rămân? Eu am spus din prima zi că îmi place foarte mult aici. Am avut ceva discuţii cu patronul despre contract şi salariu... dar dacă vor găsi o soluţie sau nu, nu este decizia mea. Este decizia patronului, el e cel care hotărăşte suma pe care doreşte să o plătească", a afirmat Elias Charalambous.