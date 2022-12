Fotbalistul care a primit trei cereri de căsătorie după golurile marcate la Campionatul Mondial FOTO

Viața unui fotbalist s-a schimbat radical după ce a înscris la Campionatul Mondial din Qatar, el devenind peste noapte vedetă.

Cho Gue Sung, atacantul Coreei de Sud, legitimat la Jeongbuk a marcat două goluri în partida cu Ghana, fapt care i-a crescut impresionant popularitatea.

Nu numai că a trecut de la 20.000 de urmăritori pe Twitter la 2,2 milioane, dar a primit și trei cereri publice de căsătorie.

Cho (24 ani) este socotit de asiatici unul dintre sex-simbolurile Mondialului.

Coreea de Sud întâlnește astăzi Brazilia, de la ora 21.00 în optimile de finală. De la ora 17.00 este programată partida Croația - Japonia. Învingătoarele din aceste partide se vor duela în sferturile de finală.

Cho Gue-sung’s fancam already has over 6M views lol pic.twitter.com/L4B2JI3Te1