S-a aflat ce s-a întâmplat cu fostul fotbalist al lui Chelsea prins sub dărămături după cutremurul din Turcia

Fostul jucător al echipelor Chelsea şi Newcastle, Christian Atsu, în vârstă de 31 de ani, a fost „blocat sub dărâmăturile unei clădiri distruse” în urma cutremurului devastator din Turcia.

Atsu, care joacă din vară la Hatayspor, împreună cu directorul sportiv al clubului Taner Savut, au fost prinşi sub dărâmături la Kahramanmaras, unde îşi are sediul echipa.

Potrivit presei turce, doi jucători de la Hatayspor – Burak Oksuz şi Bertug Yildirim – au fost scoşi din dărâmături, iar doi membri ai echipei tehnice – Ekrem Eksioglu şi Osman Ates – au supravieţuit şi ei, în timp ce căutările pentru Atsu şi Savut au continuat.

În cele din urmă, conform informațiilor apărute pe rețelele sociale, Atsu ar fi supraviețuit cutremurului, aflându-se la spital pentru îngrijiri medicale.

Ghana's Christian Atsu has been found and taken to hospital after being under the rubble of a damaged building by the earthquake.

Our thoughts and prayers are with him and his family at this horrific time.

✍️ @SaddickAdams pic.twitter.com/cqX5LsCAEc