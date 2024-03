Spectacol folcloric cu intrare libera la Scoala Populara de Arte "Tudor Jarda" din Cluj-Napoca, maine seara.Spectacolul "Povesti in cantece si dansuri", care aduce folclorul in prim-plan, are loc maine de la ora 18 in Sala de Spectacole "Tudor Jarda" a scolii, iar intrarea e libera. "Evenimentul va reuni talente remarcabile din diverse domenii de studiu ale artei populare din cadrul scolii, aducand in lumina reflectoarelor cursanti ai scolii de la clasele de canto muzica populara, ... citește toată știrea