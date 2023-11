Alex Chipciu traverseaza un sezon foarte bun alaturi de U Cluj, avand 16 meciuri bifate in aceasta stagiune, in care a marcat si patru goluri si a oferit trei assist-uri.Chipciu a declarat ca si-ar fi dorit sa fie prezent la echipa nationala, insa sustine ca selectionerul nu mai ia in calcul jucatorii mai in varsta, astfel ca si-a luat gandul de a mai juca sub "tricolor"."Clar, pentru confirmarea valorii tale vrei la nationala pentru ca ala e nivelul pe care il crezi tu maxim. Dar astea sunt ... citeste toata stirea