Antrenorul Ladislau Boloni (70 de ani) a declarat ca ar vrea sa stea de vorba cu cei de la CFR Cluj.Desi nu a fost contactat de nimeni de la CFR Cluj, o echipa care foarte probabil se va desparti de Dan Petrescu, Ladislau Boloni a spus ca ar merge la discutii cu patronul Nelutu Varga."Eu nu pot sa confirm ce ganduri au domnii de la CFR Cluj. Eu nu am fost contactat de absolut nimeni. Daca as fi contactat de cineva, as sta de vorba cu cei de acolo, pentru ca sunt un om politicos.Eu sunt un ... citeste toata stirea