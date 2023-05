Antrenorul care a salvat-o pe Universitatea de la retrogradare, jucand si finala Cupei Romaniei, nu va mai continua cu "Sepcile rosii".Ioan Ovidiu Sabau a anuntat oficial ca se retrage de la prima echipa."Pentru sanatatea mea, am luat decizia sa renunt la functia de antrenor. As dori sa raman in cadrul clubului, sa ajut jucatorii tineri sa se inscrie la U", a spus Sabau in cadrul unei conferinte de presa.Antrenorul a anuntat ca ar vrea sa preia o eventuala echipa secunda a clubului, in ... citeste toata stirea