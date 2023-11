"Cred ca a venit momentul sa ne asumam ca Guvernul Romaniei sa se implice direct in finantarea academiilor de fotbal. Guvernul are datoria sa vina alaturi de cluburile care au investit in academii, alaturi de FRF, ca sa cream o baza cat mai solida pentru viitorul fotbalului romanesc", a spus Ciolacu intr-un discurs la Buzau.El a spus ca a luat decizia dupa ce Romania s-a calificat la Campionatul European de Fotbal din Germania 2024.Reamintim ca multe cluburi de fotbal ... citeste toata stirea