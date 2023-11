Ciprian Deac a vorbit despre interviul oferit de tatal sau, in care acesta il acuza pe antrenorul CFR Cluj, Andrea Mandorlini, ca i-ar umilit fiul deoarece fotbalistul n-a mai jucat aproape deloc in ultimele meciuri.Concret, Ioan Deac a declarat: "Exact nu va poate spune decat domnul Mandorlini ce se intampla. Asta e deranjant, pentru ca nu exista comunicare. Intelegeti? Deci, in afara lipsei de respect fata de el si a umilintei la care e supus, nu exista comunicare.Intr-o tara normala, ... citeste toata stirea