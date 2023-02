Dan Petrescu, total nemultumit inaintea derby-ului cu FCSB: "Vine frigul, -13, -14 grade. Asta nu mai e fotbal, asta e parerea mea"

Dan Petrescu si-a exprimat nemultumirile inainte de derby-ul cu FCSB, in cadrul unei conferinte de presa. Antrenorul lui CFR este deranjat de faptul ca meciul va avea loc, in ciuda temperaturilor scazute si a ninsorii din Cluj. Gazonul stadionului lui CFR a fost acoperit cu zapada, cu o zi inainte de partida.In aceasta seara, de la ora 21:00, CFR Cluj si FCSB se vor infrunta in etapa 24 de campionat, in Gruia, unde ieri a nins necontenit. Fanii echipei CFR Cluj au dat o mana de ajutor clubului ... citeste toata stirea