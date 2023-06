Simona Halep asteapta in continuare o rezolutie in cazul scandalului de dopaj, pentru care este judecata. Din cauza amanarilor continue din partea ITIA, Simona poate pierde in continuare puncte pretioase din clasamentul WTA.In actualul clasament WTA, Simona Halep detine 1220 de puncte, dupa ce a pierdut cele 70 pe care le avea de aparat la Roland Garros. In saptamanile urmatoare, Halep va mai pierde urmatoarele puncte:110 puncte de la WTA Birmingham, unde a ajuns in semifinale in 2022;110 ... citeste toata stirea