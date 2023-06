Mihai Bordeianu (31 de ani, mijlocas central) este una dintre tintele Universitatii Cluj in aceasta perioada de mercato. Mijlocasul care a fost om de baza la CFR in anii trecuti va semna cu rivala Universitatea din postura de jucator liber de contract.Bordeianu ajungea prima data la CFR Cluj in 2018, cand era transferat de la FC Botosani. A fost vandut la Al Qadsiah in 2020, pentru 1,2 milioane de euro, iar ulterior s-a intors in Gruia in februarie 2021, sub forma de imprumut.In vara ... citeste toata stirea