In cursul zilei de duminica, 22 mai a.c., in jurul orei 23.16, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati cu privire la disparitia unei tinere, BUZOIANU LUISA-MIRELA de 18 ani, din orasul Navodari.Aceasta a plecat, in mod voluntar, de la adresa de domiciliu, la data de 21 mai a.c., in jurul orei 16.00, fara a reveni pana in prezent.SEMNALMENTE:Inaltime 1,70 m, constitutie astenica, par lung ... citeste toata stirea