Bunuri susceptibile a fi contrafacute, de peste 2,8 milioane lei, depistate in Portul Constanta

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta - Sud Agigea, au descoperit in Portul Constanta, in doua containere sosite din Ungaria si China,1.850 de casti fara fir si 5.764 de accesorii telefoane mobile, in valoare de aproximativ 2.800.000 lei, bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ale unor marci cunoscute.In data de 27.09.2022, o echipa comuna formata din politisti de ... citeste toata stirea