D.I.I.C.O.T. Perchezitii de amploare in mai multe judete, printre care si Constanta, intr-un dosar de contrabanda cu tigari

79 de perchezitii au loc marti dimineata in 14 judete si in Capitala, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea a doua grupuri infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria si Ucraina, constituite in scopul savarsirii infractiunilor de contrabanda cu tigarete si materiale exploziveIn data de 26.03.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu politistii ... citește toată știrea