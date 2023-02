Doua persoane care s-au rasturnat cu o ambarcatiune pe Dunare, salvate de politistii de frontiera

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intervenit pentru salvarea a doua persoane care s-au rasturnat cu o ambarcatiune, in zona localitatii Cernavoda.In seara zilei de 04.02.2023, in jurul orei 18.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cernavoda, au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca doua persoane s-au rasturnat cu ambarcatiunea pe care o conduceau, in zona kilometrului fluvial 252, pe un brat al Dunarii.Sub coordonarea ... citeste toata stirea