Ministrul Sanatatii: Circulatia virusurilor gripale a gasit acum o populatie cu imunitate scazuta

In ultimii doi ani, masurile pentru COVID au protejat si de gripa, reducand circulatia virusurilor gripale, iaracum, circulatia virusurilor gripale a gasit o populatie cu imunitate scazuta, deoarece nu s-au mai intalnit cu aceste virusuri de vreo doi ani, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila."La gripa, pentru ca am avut doi ani de pauza, am avut masurile pentru COVID. Acestea ne-au protejat si de gripa si circulatia virusurilor gripale a fost mult mai redusa in ultimii doi ani, ... citeste toata stirea