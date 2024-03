Sofer retinut dupa ce a fugit de politistii constanteni si s-a rasturnat cu masina

Un barbat din Constanta a fost retinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si parasirea locului accidentului, dupa ce nu a oprit la semnalele politistilor, a fugit cu masina si s-a rasturnat, accident in urma caruia pasagerul aflat in masina a fost ranit."La data de 25 martie a.c., barbatul a condus un autoturism, pe DN 38, in comuna Topraisar, si nu a oprit la semnalul regulamentar efectuat de politisti in ... citește toată știrea