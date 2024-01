Australian Open: cine e prima jucătoare calificată în semifinale după un meci de peste trei ore. S-a jucat și punctul turneului VIDEO

Cori Gauff și Marta Kostyuk s-au întâlnit în sferturile de finală ale Australian Open și au oferit o partidă pe cinste.

Cori Gauff (locul 4 WTA) și Marta Kostyuk (locul 37 WTA) s-au întâlnit în primul sfert de finală de la Australian Open. Americanca s-a impus după un meci de trei ore și 7 minute, scor 7-6, 6-7, 6-2.

Gauff, care este campioană la US Open și este neînvinsă în 2024, va juca în semifinale cu învingătoarea din partida Aryna Sabalenka - Barbora Krejcikova.

Marta Kostyuk se poate consola cu punctul turneului, așa cum a fost el catalogat pe Tennis Letter.

Marta Kostyuk wins the POINT OF THE TOURNAMENT against Coco Gauff

21 shot rally.

Marta is sliding all over the court.

This is some of the best defense you’re ever gonna see.

Take a bow, young lady. pic.twitter.com/GYvpeDj96N