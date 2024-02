Campania PSD si a Guvernului "Cumpara Romaneste!" - declaratie politica a senatorului Ion Prioteasa

Intotdeauna una dintre prioritatile guvernelor PSD a fost sustinerea economiei nationale, a produselor fabricate in Romania, a producatorilor romani. Premierul Marcel Ciolacu continua demersurile in acest sens si a transmis tuturor romanilor, prin vizita pe care a avut-o la Dacia, un mesaj de incredere dar si un indemn public. Sa cumparam romaneste, sa ne sustinem industria, sa dam de lucru alor nostri si impreuna s-o ducem mai bine!Trebuie sa ne mandrim cu produsele fabricate in Romania! ... citește toată știrea