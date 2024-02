CE: Ursula von der Leyen, candidata la propria succesiune

Luni 19 februarie a.c. Ursula von der Leyen (65 ani) a anuntat la Berlin ca doreste un nou mandat de sef al Comisiei Europene. Pentru a reusi sa-si pastreze functia trebuie mai intai sa-si asigure sprijinul grupului sau din Parlamentul European (Partidul Popular European - PPE) si o reuniune a acestuia -in prezenta ei- are loc astazi 21 februarie la Bruxelles. Partidul va decide apoi in privinta "undei verzi" in cadrul unui congres la Bucuresti (6-7 martie), unde va incerca sa-si evidentieze ... citește toată știrea