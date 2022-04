Punct de sacrificare a mieilor, de luni, in Piata Chiriac

SC Piete si Targuri Craiova SRL va continua si in acest an traditia amenajarii punctului de comercializare si sacrificare a mieilor din Piata Chiriac. Acesta urmeaza a-si desfasura activitatea, ca de obicei, in saptamana dinaintea Sarbatorii Pascale,pentru a le oferi craiovenilor, si nu doar lor, posibilitatea de a-si alege direct de la comercianti mieii sau iezii pe care ii doresc pentru masa traditionala de Paste si de a sacrifica in conditii optime animalele achizitionate de aici. In acest ... citeste toata stirea