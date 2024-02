Razboiul Israel-Hamas: Un armistitiu de 6 saptamani este in discutie

In ciuda esecului unui proiect de armistitiu, in urma cu cateva zile, n-ar fi totul pierdut. In timpul unei discutii la Casa Alba in prezenta Regelui Abdullah al II-lea al Iordaniei, presedintele Joe Biden a asigurat luni 12 februarie ca sunt in curs de desfasurare noi tratative pentru un armistitiu intre Israel si Hamas. "Statele Unite lucreaza la un acord de eliberare a ostaticilor, care ar aduce imediat o perioada de ... citește toată știrea