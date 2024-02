SUA: Un ministru in exercitiu amenintat, in premiera, cu demiterea de catre Congres

Republicanii din Camera Reprezentantilor, din SUA, l-au acuzat marti 13 februarie a.c. pe Alejandro Mayorkas, ministrul pentru imigratie, de provocarea unei crize la granita dintre SUA si Mexic. A fost pentru prima data, in aproape 150 de ani, cand Camera Reprezentantilor a decis asupra unei astfel de sanctiuni impotriva unui ministru. Demiterea ramane putin probabila, avand in vedere majoritatea democrata din Senat. Conservatorii incercasera sa-l puna sub acuzare in urma cu o saptamana, dar ... citește toată știrea