Un nou drum modernizat, prin contributia Consiliului Judetean Dolj

In ziua de 28 martie, a fost inaugurat un drum judetean, supus modernizarii, care leaga localitatile Segarcea - Dranic - Valea Stanciului cu drumul transfrontalier Romania - Bulgaria. Este vorba de o investitie de peste14 milioane de euro, impartita in doua programe aproape egale, de circa sapte milioane de euro fiecare. Reabilitarea a fost posibila prin accesarea de fonduri de catre Consiliul Judetean (CJ ) Dolj.Drumul, in lungime totala de 24 de km, a fost inaugurat, in ziua de 24 martie. A ... citește toată știrea