Un posibil caz de suicid, in cazul englezului gasit decedat langa Balta Craiovita

In continuarea cercetarilor privind barbatul de 63 de ani gasit decedat ieri, 26 martie, in zona Balta Craiovita, din municipiul Craiova, in cursul acestei zile a fost efectuata necropsia cadavrului. Astfel, decesul barbatul s-a datorat hemoragiei externe , consecinta unor plagi taiate la nivelul antebratului stang, leziunile putand fi ... citește toată știrea