Accesează rapid creditul de nevoi personale Expresso – Poți obține acest credit de la BRD pentru a-ți achiziționa o mașină, a face o renovare și pentru orice alte cheltuieli neprevazute

Ai nevoie de un credit pentru a-ți îndeplini anumite dorințe? BRD îți pune la dispoziție creditul Expresso, iar suma obținută o poti folosi pentru finanțarea unei mașini, renovarea locuinței sau pentru a-ti indeplini orice alta dorinta

Care sunt costurile creditului Expresso?

Expresso este un credit pentru persoane fizice, acordat în lei, cu dobândă fixă cuprinsa între 9,45% și 18,99%. Rata dobânzii este oferita clientilor in functie de o serie de factori precum, vechimea și stabilitatea la locul de muncă, constanta veniturilor, existența unui istoric de creditare și modul în care au fost rambursate creditele deținute până în prezent etc. In cazul in care esti curios sa vezi ce rata ai pentru suma de care ai nevoie, poți accesa un simulator aici.

Pentru a obtine acest credit Expresso ai două posibilitati - online sau vizitand o sucursală BRD. Dacă alegi sa accesezi creditul online trebuie să îndeplinești câteva condiții:

Sa fii cetățean român.

Sa ai minim 18 ani, dar nu mai mult de 76 de ani la finalizarea creditului.

Sa fii client BRD. Daca nu esti, poti aplica inainte, 100% online, pentru un pachet de cont curent.

Sa ai venituri din salarii sau pensie, înregistrate in baza de date ANAF.

Consultă celelalte condiții accesând pagina noastră aici.

Următorul pas este să ne dai câteva detalii despre tine și să-ți fotografiezi cartea de identitate. Totul este foarte simplu pentru că poți utiliza chiar și telefonul tău mobil atât pentru fotografierea cărții de identitate, dar și pentru a-ți face un selfie.

După semnarea acordului ANAF ne mai dai câteva date, selectezi oferta și imediat ai ajuns și la final, când trebuie să semnezi contractul de credit.

Expresso îți oferă o perioadă de creditare cuprinsa între 6 și 60 de luni, si o sumă de până la 130.000 lei. Daca mergi intr-o unitate de-a noastra, poti opta si pentru o perioadă de grație la plata capitalului de 6 luni in care vei plati dobanzi, comisioane si primele aferente asigurarilor atasate creditului. Suplimentar ai si o asigurare de viață care iti oferă protectie tie si familiei tale in cazul unor situatii neprevazute.

