Rezumatul primei partide jucate de Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită: portughezul nu a marcat VIDEO

Cristiano Ronaldo a fost căpitan la Al Nassr în primul meci oficial al portughezului pentru noua lui echipă.

Ronaldo și echipa lui au câștigat cu 1-0 meciul cu Al-Ettifaq, singurul gol al partidei fiind marcat de Talisca în minutul 31.

"Primul joc, prima victorie - bună treabă! Mulțumim fanilor pentru suport", a scris Ronaldo pe twitter.

Al Nassr e pe primul loc în Arabia Saudită, cu un punct mai mult decât Al Hilal, care are însă un meci mai puțin disputat.

First game, first win - well done guys 🙌🏻 Thanks to all the fans for incredible support. 💙💛 pic.twitter.com/vmgwE8TgVo