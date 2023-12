Ce șanse sunt să o vedem pe Cristina Neagu la Mondial: "Nu este cea mai fericită situație" Se gândește deja la retragere

România va întâlni în această seară Danemarca, iar apoi va evolua în grupele principale de la Campionatul Mondial de handbal.

Accidentată, Cristina Neagu nu va fi folosită nici în această seară, dar trage de ea pentru a ajuta echipa în următoarele meciuri.

Într-un interviu acordat Fanatik, Cristina Neagu a spus că își dorește enorm să joace, dar situația medicală nu îi permite deocamdată acest lucru.

"Mă simt mai bine, în fiecare zi mă simt mai bine. Ultima oară am intrat în sală cu echipa, am avut nişte şuturi. Deocamdată nu ştiu exact care este situaţia mea. Încerc de la zi la zi să fac mai mult. Am nevoie măcar de un antrenament full cu echipa pentru a intra la joc.

Am făcut eforturi foarte mari în ultimele trei săptămâni pentru a fi aici, pentru a mă recupera. Îmi doresc să intru, să ajut echipa. Nu este cea mai fericită situaţie pentru mine având în vedere că nu m-am antrenat de trei săptămâni… handbal mă refer. Dacă va fi şi voi putea să intru în teren, voi da totul să ajut echipa.

Avem o atmosferă bună, echipa este ok după cum poţi să vezi. Suntem pozitive şi sperăm la cât mai multe puncte în continuare".

Cristina Neagu a mai spus că acesta va fi ultimul ei Mondial, iar o participare la JO de la Paris ar însemna ultima ei reprezentație pentru națională.

"Cu siguranţă este ultimul Campionat Mondial şi dacă totul va merge bine şi ne vom califica la Jocurile Olimpice, ar fi o încoronare a performanţelor la nivelul echipei naţionale. Ar fi extraordinar să ne calificăm la Jocurile Olimpice".