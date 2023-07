Povestea cumpărării unei locuințe la țară sau cum uneori casele își aleg proprietarii: "Tot aici o să reveniți. Vă aștept"

Unii dintre românii care își doresc o casă la țară preferă să o construiască, în timp ce alții consideră că e mai simplu dacă achiziționează una gata construită, chiar dacă în unele cazuri este veche.

Sunt și întâmplări când pare că o casă este predestinată cuiva. Cel puțin asta crede un român care a relatat pe Facebook cum a ajuns să cumpere o casă care nici măcar nu era scoasă la vânzare.

"Cum am achiziționat casa de la țară"

"Credeți in "ai ce este dat sa fie al tău "?

Vi s-a întâmplat ca ceva să vă aleagă pe dvs si nu dvs pe acel ceva? Să vă spun cum am achiziționat casa de la țară...

După cel mai greu an din viata mea, m-am hotărât să cumpăr o casă la țară. Mi-am pus limita de 100 km distanță de București si m-am pus pe căutat. Am vrut si ceva lângă o pădure și lângă ceva apă și vecini buni... voiam cam multe, știu, dar imi trebuiau toate cele, pentru aer curat, pentru liniște și gradină, pentru crescut păsări...

Nu știam prețuri, nu știam ce înseamnă o casă bună dpdv tehnic. Ce știam, era că TREBUIE si că voi depinde de vecini.

După câteva vizionari si cu un gust amar, am plecat să văd alta. Ultima, îmi spusesem eu.

Pe drum, deși nu îmi stă în fire si folosesc Waze, am oprit lângă un om care era pe stradă, cu intenția de a-l întreba unde este satul X.

"Căutați o casă de vânzare?" m-a întrebat acesta, punând o mână în sold.

"Da", am răspuns surprins.

"Nu o vreți pe asta?" indicându-mi cu mâna exact casa în fața căreia oprisem mașina.

"Nu este locuită de 5 ani, si tot de atunci eu am grijă de ea. Proprietarii stau la București, au moștenit aici, dar vin foarte rar. Mi-au spus că vor să vândă... deschid să o vedeți?""

"Tot aici o să reveniți. Vă aștept"

"M-am fâstâcit cât sunt de mare... i-am spus ca am stabilit o vizionare, că's om de cuvânt și că trebuie sa merg acolo.

"Bine, dar tot aici o să reveniți. Vă aștept" mi-a zis zâmbind.

Așa a fost!, am revenit, am vizionat, am cumpărat.

Pana și proprietarii au fost surprinși că îi sună un cumpărător. Nu aveau anunț, nu făcuse niciun demers în acest sens, fusese doar o vorbă aruncată vecinului care avea grijă de casă.

Casa, bună. Actele, toate și în regulă. Casa... în casă am găsit lucruri de colecție, efectiv! De la tablouri si până la diverse pentru grădină, de la aragaz și până la fuior pentru tors! De la perdele și până la covoare mari de iută, dar iuta aia curată pe care nu o mai găsești acum. Preșuri, damigene, cântar cu greutăți... butoaie mari din lemn... albie din lemn... mileuri... Toate incredibil de curate și îngrijite.

Am două chestii mari în care se ține făina, sau mălaiul (îmi scapă acum cum se numesc)? Masa și scaune din fier forjat... dar ce nu am găsit!"

"Prețul casei a fost sub limita bugetului alocat"

"Grădina din fața casei este plină de flori. Când am văzut primii bujori, am rămas uimit.

Terenul cu tot cu casă este de 1000 m2, nici nu ne trebuia mai mult.

Pentru că prețul casei a fost sub limita bugetului alocat, am făcut subzidire si am turnat 60 cm pardoseală, unind cele două pentru consolidare. Am făcut si baie, deși nu o aveam în plan. Am ridicat construcție pentru ea, dar s-a integrat perfect si la casă și în buget.

Nu schimb uși, pentru că sunt din lemn sănătos și masiv, nu schimb soba de vară, care este din pământ și vrem să îi dăm o tentă rustică, nu dârâm sobele de teracotă, care sunt ca noi!"

"Nu eu am ales casa, ea ne-a ales pe noi"

"Rustic va fi totul, inclusiv ce am găsit în casă vreau să integrez, nu vreau să arunc nimic.

O facem încet, si vreau sa fac în așa fel încât să nu deranjez prea mult ce a fost.

Din respect pentru casă, pentru acel loc, vreau să păstrez tenta.

Și, da, nu eu am ales casa, ea ne-a ales pe noi.

Primele flori pe care le-am pus au fost margarete, pentru că floarea asta o am în viață și în suflet! Si prima construcție, o căsuță pentru copil, din lemn.

Vecinul? Un bunic deosebit! Are cheile și acum. Nu am cuvinte să îi mulțumesc!

Înțelegeți acum de ce nu pot alunga bufnița? Face parte din acest... ÎNTREG care ne-a ales", a scris acesta pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

"Mai apuc să fac ceva sau o trec permanent în actul de proprietate?"

La începutul lunii bărbatul se interesa când ar putea efectua niște lucrări fără să deranjeze bufnița din podul casei.

"Am o întrebare, dacă ma puteți ajuta, vă rog.

Am o casă la țară și în pod și-a făcut cuib o bufniță.

Nu locuim acolo permanent, dar aș vrea să refac instalația electrică, iar pentru asta electricianul trebuie să urce în pod.

Nu aș vrea sa strice cuibul bufniței, să o sperie să fugă... nici nu știu dacă are pui.

Aveți idee când si dacă va părăsi de bună voie locația, să putem continua și noi ce avem de făcut? Sub nicio formă nu vreau să o deranjez.

Mai apuc să fac ceva sau o trec permanent în actul de proprietate?"