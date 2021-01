Care sunt planurile noului sef Renault de redresare a companiei si ce dificultati sunt cu brandul Dacia

Acest plan, botezat "Renaulution", la care se lucreaza de mai multe luni, va fi prezentat in data de 14 ianuarie 2020. Analistii se asteapta ca Luca de Meo sa prezinte gama de produse pe care se va baza compania pentru redresare, inclusiv modele lansate anterior de Renault. Compania se confrunta cu o reducere a cererii, exacerbata de criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19).Sursele sustin ca De Meo, care a declarat ca vrea sa se bazeze pe radacinile franceze ale brandului, va prezenta o versiune electrica a masinilor mici 4L, care nu mai sunt acum pe piata, dar care s-au bucurat de succes cand au fost lansate, la inceputul anilor 60.In randul altor branduri ale Renault, grupul va prezenta si trei noi modele electrice pentru masina sport Alpine. Una dintre dificultatile cu care se va confrunta Renault va fi sa creeze identitati distincte pentru fiecare din branduri, care includ de asemenea Dacia si Lada, sustin sursele.De asemenea, adauga sursele, va fi relansata o versiune electrica a altul model popular in anii 1970 si 1980, bazat pe R5 sau pe succesorul sau - "Super Cinq".Reprezentantii Renault nu au dorit sa comenteze informatia."Luca de Meo este foarte concentrat pe gama de vehicule si acest interes se va vedea in planul sau strategic", au spus sursele.Anterior, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat pentru Reuters ca unele dintre cele mai cunoscute modele ale Renault, cum ar fi minivanurile Espace, ar putea fi retrase.Anul trecut, intr-o nota interna consultata de Reuters, Luca de Meo i-a informat pe angajati ca Renault ar putea fi nevoita sa extinda reducerile de costuri de doua miliarde de euro anuntate deja, pentru ca firma sa-si revina de pe urma crizei provocate de pandemie. De Meo a explicat ca Renault ar trebui sa ia ca model modul in care s-a redresat rivalul PSA, producatorul masinilor Peugeot , care s-a concentrat in ultimii ani pe reducerile de costuri si producerea unei game de vehicule mai profitabile.Rugat sa comenteze nota interna, un purtator de cuvant al Renault a precizat ca de Meo lucreaza la un plan de transformare a companiei, care se va concentra mai mult pe profitabilitate in loc de volumele de vanzari.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.