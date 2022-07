Ce decizie va lua Dan Petrescu dacă îl bate Rapid în această seară + Programul partidelor din Superliga

În această seară, în Gruia, are loc meciul dintre CFR Cluj și Rapid, în prima etapă din Superliga.

Jocul vine la puțin timp după ce echipa clujeană a fost eliminată rușinos de Pyunik Erevan, în turul unu preliminar al Ligii Campionilor.

Însă Dan Petrescu nu ia în calcul despărțirea de CFR Cluj. El susține că într-o singură varianrtă s-ar putea gândi la acest lucru.

”Indiferent ce se va întâmpla mâine (n.r. - astăzi) cu Rapid, eu nu voi pleca de aici, decât poate atunci când nu vom mai avea şanse la grupele Conference League. Atunci poate spun că dacă vine un alt antrenor face mai bine. Dar nu în momentul de faţă. Eu am făcut lotul, am mare încredere în jucători şi trebuie să mergem înainte.

Nu are ce să mă deranjeze că au apărut nume de antrenori... sunt obişnuit cu această meserie. E posibil orice la fotbal, poate când ies din conferinţă vine şi zice că trebuie să plec. Dar eu sunt conştient că am dat mereu ce am avut mai bun. Eu mă gândesc doar la echipă, deciziile celelalte le iau conducătorii”, a declarat Dan Petrescu.

Petrescu nu a discutat cu patronul Ioan Varga după eliminarea din Champions League deoarece acesta se confruntă cu unele probleme medicale.

"CFR e un club important, orice antrenor e aici sub presiune, indiferent că e Dan Petrescu sau dacă vine Mourinho. Nu am apucat să vorbesc cu patronul, ştiţi şi voi situaţia patronului (n.r. - probleme de sănătate)... preşedintele Cristian Balaj mi-a zis să stau liniştit şi să-mi fac treaba. Dacă clubul are încredere în Dan Petrescu, rezultatele vor veni 100% cât timp voi fi aici", a explicat el.

În prima partidă a sezonului, Hermannstadt a învins cu 3-0 echipa CS Mioveni, după care Universitatea Craiova și Sepsi au încheiat la egalitate, scor 2-2..

Celelalte meciuri ale etapei se vor disputa după următorul program:

Sâmbătă:

ora 18.30: FC Argeş – UTA Arad

ora 21.30: CFR Cluj – FC Rapid

Duminică:

ora 18.30: Farul – FCU 1948

ora 21.30: FCSB – Universitatea Cluj

Luni:

ora 18.30: FC Botoşani – Chindia

ora 21.30: Petrolul – FC Voluntari

