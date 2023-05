Jucătorul rus de tenis Daniil Medvedev (2 ATP, favorit nr. 2) a fost eliminat surprinzător marţi, în primul tur la Roland Garros, al doilea turneu de Mare Şlem al anului, înclinându-se după o partidă de 4 ore şi un sfert în faţa brazilianului Thiago Seyboth Wild (172 ATP), cu 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-4.

Într-un meci în care a reuşit 14 aşi dar a făcut şi 15 duble greşeli, Medvedev s-a văzut învins de un jucător venit din calificări care a obţinut astfel cel mai mare succes din cariera lui de până acum.

Meciul a consemnat și un moment tensionat, în care rusul Medvedev a fost apostrofat de fani pentru o discuție prelungită cu arbitrul.

”Discutam cu ea, unde vede că mingea e în teren, și am fost huiduit fără să înțeleg de ce. Le-am spus doar să tacă, atât. Vorbeam cu altă persoană, nu cu ei, așa că ar fi trebuit să tacă atunci”, a explicat Medvedev.

Daniil Medvedev is giving some 🤫 to the crowd in Paris

He’s also speaking to each person that’s booing him, even though he knows that none of them can hear him 😂

Daniil should right a book…

“The Art of Shh”

