CS Dinamo l-a înlocuit deja pe Dănuț Lupu: Doi foști atacanți îi preiau atribuțiile

Condamnat la șapte luni și 10 zile de închisoare, dănuț Lupu și-a pierdut locul pe car eîl deținea la CS Dinamo.

Lupu era coordonator al grupelor de juniori mari de la CS Dinamo și se ocupa și de echipa din Liga a treia. După condamnarea acestuia, se vor produce mai multe schimbări în structura tehnică a clubului, care l-a cooptat și pe Florin Bratu, ultima oară antrenpr în Cipru, la Karmiotissa.

”O să îl ajut pe Danciu (n.r. - Ionel Dănciulescu) în ceea ce privește managementul și partea tehnică în ceea ce privește juniorii mari. Sunt manager, director tehnic, partea pe care o făcea Lupu. Eu, cu Danciu, o să acoperim acum, îl așteptăm pe Dănuț Lupu înapoi”, a declarat Florin Bratu pentru iAM Sport.

Dănciulescu are atribuții acum și în ceea ce privește echipa mare, care activează în Liga a treia.

"Eu am fost numit coordonatorul echipei din Liga 3. Sunt ajutat și de Florin Bratu. Până acum, am fost la grupele mici, apoi am trecut la grupele mari, iar acum sunt la echipa mare. Am venit în locul lui Dănuț, este proiectul lui. El a început acest proiect".

