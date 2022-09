FCSB are "un jucător sau doi la care trebuie să fim atenţi", a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, antrenorul echipei de fotbal West Ham United, David Moyes, cu o zi înaintea meciului de la Londra dintre echipa sa şi vicecampioana României, din Europa Conference League.

Întrebat despre FCSB, Moyes a spus, potrivit site-ului clubului londonez: "Noi am urmărit multe meciuri şi am încercat să cunoaştem cât mai bine jucătorii. O înţelegem mai bine pe FCSB. (...) Am recunoscut un jucător sau doi la care trebuie să fim atenţi."

Tehnicianul s-a referit la prezenţa fanilor lui FCSB pe stadion, scrie site-ul football.london.

"În sezonul trecut am jucat cu stadioanele pline. UEFA a stabilit liniile directoare privind locurile alocate echipelor vizitatoare. Nu mă ocup de bilete. Sezonul trecut a fost unul extraordinar pentru noi, în care am călătorit (West Ham a ajuns până în semifinalele Europa League - n. r.). Suporterii vor să-şi urmeze echipa. Sper cu adevărat că ei vor putea obţine bilete la meci. Aşteptăm cu nerăbdare să mergem la Steaua (FCSB - n. r.)", a spus scoţianul.

Întrebat ce şanse are West Ham să câştige Europa Conference League în acest sezon, Moyes a răspuns: "Cred că este greu de evaluat în acest moment. Va fi aceeaşi situaţie ca anul trecut, cu echipele venite din Europa League."

"Nu voi considera un meci anume ca fiind cel mai important. Vrem să încercăm să le câştigăm pe toate. Începem mâine seară şi aşteptăm cu nerăbdare. Avem o grupă în care este ceva istorie", a spus tehnicianul.

Moyes s-a arătat "foarte mulţumit" de transferurile făcute de West Ham în intersezon. "Noi am adus câţiva jucători foarte buni", care au nevoie de timp pentru adaptare, a adăugat el.

"Este ceva uriaş" pentru West Ham să joace doi ani la rând în cupele europene. "Este o parte a ascensiunii noastre", a opinat Moyes.

Partida West Ham United - FCSB va avea loc joi, pe Stadionul Olimpic din Londra, în Grupa B a Europa Conference League, de la ora 22:00.

Celălalt meci din Grupa B a Europa Conference League le opune pe Anderlecht şi Silkeborg IF.

